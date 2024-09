I volontari della Croce Rossa nella gara nazionale di soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) C’erano anche idi Porto Potenza, in rappresentanza delle Marche, alla 29esima edizione delle gare nazionali di primo, disputate nel weekend a Somma Lombardo in provincia di Varese. Per l’occasione hanno gareggiato oltre cento militi, suddivisi in 17 squadre provenienti da altrettante regioni italiane. Tutti loro si sono sfidati in un percorso che ha toccato nove postazioni, nelle quali è stato allestito un diverso scenario simulato di emergenza. Mentre otto aree di sosta sono state destinate alle squadre per riposarsi e rifocillarsi tra una simulazione e l’altra. Ma c’è dell’altro: l’intera squadra marchigiana è stata composta da sei ragazzi, tra i 16 e 20 anni, tutti provenienti dal comitato di Porto Potenza: Francesca Zuffati (leader), Donata Vescia, Chiara Tramontana, Lorena Angeletti, Alessandra Carlini e Riccardo Spinozzi.