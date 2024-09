Germania | al via fiera IAA Transportation 2024 a Hannover

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Berlino, 17 set – (Xinhua) – L’International Motor Show (IAA)si e’ aperto oggi a, in, con l’obiettivo di promuovere la neutralita’ climatica nella logistica e nei trasporti attraverso sistemi di trasporto innovativi. La, che durera’ fino a domenica, riunisce i principali operatori del settore dei veicoli commerciali, tra cui Bosch, Daimler Trucks, CATL e SAIC MAXUS, per discutere di trasporti e logistica sostenibili con particolare attenzione alla neutralita’ carbonica. Gli organizzatori hanno descritto lacome “la piu’ grande piattaforma al mondo per il trasporto e la logistica”, sottolineando che e’ stata rilanciata con un formato nuovo e innovativo.