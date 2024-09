Come Knull potrebbe collegare Venom a Thor e al MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) L’inclusione diin: The Last Dance ha delle ripercussioni sul Marvel Cinematic Universe. Il terzo capitolo del franchisedella Sony Pictures non ha ancora detto ufficialmente chi sarà il suo grande cattivo, ma nell’ultimo trailer di: The Last Dance è apparsa una figura minacciosa.è un’aggiunta semi-recente all’Universo Marvel, ma ha una storia alle spalle che risale ai suoi inizi e si ricollega ad alcuni eroi riconoscibili. Seè davvero presente in: The Last Dance, alloraaprire le porte a una sinergia ancora maggiore tra l’universo di Spider-Man della Sony e il MCU.ha debuttato in#4 del 2018il cattivo principale che Ryan Stegman e Donny Cates stavano costruendo nel loro rilancio della serie.