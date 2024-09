Come finisce il film The Voyeurs | chi guarda chi?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 17 settembre 2024) Il colpo di scena finale del thriller Therivela che Julia e Seb hanno usato iati raccolti su Pippa e Thomas per un progetto artistico, uccidendo Thomas per aggiungere un elemento di “tragedia” al loro lavoro. Pippa, sconvolta dalla morte del suo partner, decide di vendicarsi. Non uccide Seb e Julia, ma li acceca usando un macnario per larurgia laser, dopo averli drogati con una bottiglia di vino. Nelle scene finali, Seb e Julia, ora cie, sono osservati da una nuova coppia che ha preso il posto di Pippa e Thomas, e Pippa lascia simbolicamente il suo binocolo sul tetto. Il thriller erotico scritto e diretto da Michael Mohan vede protagonisti Sydney Sweeney e Justice Smith nei ruoli di una giovane coppia che diventa ossessionata dalla vita dei suoi vicini, interpretati da Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo.