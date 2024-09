Bimba abbandonata dal padre che diceva che per lui era morta – ora è un’attrice famosa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel 1975, un noto musicista incontrò l’iconica attrice Goldie Hawn all’apice delle loro carriere. I due si incrociarono mentre viaggiavano da New York a Los Angeles su un volo di prima classe e il loro legame fu immediato. Il musicista, membro degli Hudson Brothers, era già una figura di spicco nel mondo della musica, avendo suonato al fianco dei Beach Boys, degli Osmonds e dei Monkees. Oltre alla sua carriera musicale, è apparso anche in film e spettacoli televisivi, in particolare nel classico cult Hysterical. Ricordando il loro primo incontro, il musicista ha descritto la chimica come innegabile. “L’attrazione è stata immediata. Quella sera l’ho invitata a cena fuori e così è stato”, ha raccontato. La loro relazione si è rapidamente intensificata e il loro legame fisico è stato un aspetto centrale. “L’intimità era sconvolgente.