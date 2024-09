Berselli ha saputo raccontare l’Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Parterre de rois ieri sera in centro a Castelnuovo Rangone, in occasione dell’inaugurazione di una piazza all’indimenticato giornalista e scrittore Edmondo(Campogalliano, 1951 – Modena, 2010). Tantissime le autorità presenti (dal sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, alla prima cittadina di Campogalliano, Paola Guerzoni, a Francesca Maletti in rappresentanza del Comune di Modena, e poi Luca Sabattini consigliere regionale, oltre a diversi componenti della Giunta e del consiglio comunale), assieme alla vedova Marzia Barbieri e a grandi e celebri amici di: l’avvocato Luca Cordero conte di Montezemolo, il giornalista Ezio Mauro, il prof. Aldo Grasso e il politologo Ilvo Diamanti. Tutti poi "capitanati", al momento del ricordo seguito all’inaugurazione, da un amico fraterno di Edmondo come il giornalista Leo Turrini.