Baz Luhrmann dirigerà un film su Giovanna d’Arco | al via i casting

(Di martedì 17 settembre 2024) Bazunper Warner Bros. sull’epica ed eroica figura di, la giovane contadina francese che, durante la Guerra dei Cent’Anni, nel 15° secolo, si arruolò per combattere gli inglesi, spinta da una “chiamata divina”. Il progetto, intitolato ‘Jehanne’ o ‘Jehanne d’Arc’ è ancora ai primissimi stadi di sviluppo, e Deadline ci informa che, nella giornata di martedì 17 settembre sono iniziati iper la protagonista, una “teenager impegnata nel romanzo di formazione per eccellenza”, come recitano le note di. Per Lurhmann si tratta del ritorno dietro la macchina da presa dopo un altro, divisivo, biopic, Elvis (2022).