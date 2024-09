Wta Hua Hin 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 17 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si completano gli incontridi primo turno, con alcune delle più alte teste di serie che scendono in campo. Esordisce la numero uno Dayana Yastremska, chiamata a un match non facile contro la nipponica Hontama. C'è anche Magda Lintte contro l'altra ucraina Tsurenko, mentre Wang al debutto affronta Sherif. CENTER COURT Ore 06:00 – Hartono vs (7) Uchijima a seguire – (1) Yastremska vs Hontama Ore 11:00 – Tsurenko vs (4) Linette a seguire – Sawangkaew vs Sramkova COURT 1 Ore 06:00 – Podoroska vs Laskutova a seguire – Bondar vs Masarova a seguire – (3) Wang vs Sherif COURT 2 Ore 06:00 – Wei vs Gao a seguire – Zheng vs Fett