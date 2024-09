Tuttosport – Alla fine il calcio è semplice…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-16 20:11:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Dopo i due pareggi consecutivi in campionato per 0-0 contro Roma ed Empoli, la Juventus si prepara a fare il suo esordio in Champions League nella sfida casalinga contro il Psv in programma all’Allianz Stadium martedì 17 settembre alle 18:45. Una partita già fondamentale, visto il nuovo formato della massima competizione europea e che Thiago Motta ha presentato nella conferenza stampa di vigilia. Juventus-Psv, parla Thiago Motta I bianconeri arrivano da un pareggio a reti bianche contro l’Empoli. Prestazione forse un po’ sottotono per quelle che erano le attese, ma Motta non fa drammi e guarda al Psv: “Empoli è il passato. Siamo concentrati su domani, che è un’altra competizione. Sono orgoglioso di giocare la Champions. Avremo di fronte un avversario tosto“.