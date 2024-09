Terapia genica per una rara patologia che causa sordocecità | sperimentata a Napoli per la prima volta al mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Somministrata per laal, nella Clinica Oculistica dell’università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, unasperimentale per unamalattia ereditaria dell’occhio associata a sordità, la sindrome di Usher di tipo 1B (Ush1B). La tecnologia innovativa utilizzata, messa a punto nei laboratori dell’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli, ha la potenzialità di allargare il campo di applicazione di questo approccio terapeutico a centinaia di altre malattie genetiche ad oggi senza cura. Sponsor dello studio, denominato Luce-1, è AAVantgarde Bio, azienda biotecnologica nata nel 2021 come spin-off del Tigem. Lo comunicano in una nota congiunta Telethon, AAVantgarde e le università Vanvitelli e Federico II.