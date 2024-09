Serie A Cannavaro | Conte ha ricompattato il Napoli è una squadra forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ilresta unae la stagione scorsa è stata particolare.è stato bravo a ridare fiducia ai giocatori e ricompattare il gruppo, sono vittorie di carattere, importanti”. Parole di Fabio, intervenuto come ospite di Rai Radio 1 a Radio Anch’Io Sport. “Ilrispetto alle altre ha il vantaggio di giocare una volta a settimana, ha speso tanto prendendo giocatori molto forti su una base già importante – ha proseguito il tecnico – L’anno scorso era solo una questione di testa, anche ieri la formazione aveva solo tre giocatori diversi. Certo l’Inter resta per me avvantaggiata, ma siamo solo all’inizio”. Terminata l’avventura sulla panchina dell’Udinese,si sofferma anche sul suo futuro: “Passo tanto tempo a guardare partite per aggiornarmi, ma la mia idea è tornare in panchina.