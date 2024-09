Samb vittoria di rigore La Recanatese ancora ko

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)ENEDETTESE 1(4-3-3): Orsini 5,5; Chiatante 6, Pezzola 6, Gennari 6 (41’ st Zini sv), Orfano 6; Candellori 6, D’Eramo 6 (23’ st Baldassi 6), Paolini 6,5; Kerjota 6,5 (45’ st Lonardo), Eusepi 6,5 (46’ st Fabbrini sv), Battista 6 (41’ st Moretti sv). A disp. Semprini, Bouah, Toure, Lonardo, Tataranni. All. Palladini 6(3-5-2): Del Bello 6; Spezzano 5,5 (31’ st Valleja 6), Ferrante 6, Cusumano 6; Manfredi 6 (31’st Bruzzecchese 6) Raparo 6, Alfieri 6, Canonici 6 (31’ st Pepa 6), Mordini 6 (13’ st Pesaresi 6); D’Angelo 6, Melchiorri sv (13’ st Gomez). A disp. Verdini, Nunes, Magini, Gergo. All. Filippi 6 Arbitro: Amadei di Terni 6 Guardalinee: Velli-Petrakis Reti: 27’st Eusepi (rig.) Note: Spettatori 6.073 di cui 3.823 abbonati. Ammoniti Candellori (S), Manfredi (R), Orsini (S) Angoli 4-2 per la