Ranking Wta aggiornato a lunedì 16 settembre 2024 | bene Bronzetti e Trevisan perde terreno Errani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il nuovoWta16, al termine dei due tornei di Monastir e Guadalajara. Esce dalla top-10 Barbora Krejcikova, con Maria Sakkari e Danielle Collins che guadagnano rispettivamente una posizione e si piazzano al nono e decimo posto questa settimana. Sempre quinta la nostra Jasmine Paolini, mentre nelle retrovie punti importanti per Luciae Martina, che per il momento consolidano la loro posizione in top-100, mentrediverse posizioni Sara. Buone notizie da chi prova a scalare il, con un bel balzo in avanti per Stefanini, Brancaccio e Pedone.Wta16Iga Swiatek 10885 punti Aryna Sabalenka 8716 Jessica Pegula 6220 Elena Rybakina 5871 Jasmine Paolini 5388 Coco Gauff 4983 Qinwen Zheng 3980 Emma Navarro 3705 Maria Sakkari 3416 (+1) Danielle Collins 3178 (+1) 55.