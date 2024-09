Rai annulla contratto della giornalista Sara Giudice | fatta fuori da L' Altra Italia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Altro scandalo colpisce la Rai. In queste ore, infatti, è stata diffusa una decisione drastica presa dalla rete di Stato in merito ad unadel servizio pubblico, ex inviata di PiazzaPulita, ovvero,. La donna è stata accusata da una collega di violenza sessuale insieme al suo compagno Nello Trocchia. L'azienda, così, ha preso la decisione di stracciare ile di estrometterla inesorabilmente dal suo incarico. Laavrebbe dovuto prendere parte al programma L', condotto da Antonino Monteleone, trasmissione che certamente non parte sotto una buona stella. Ad ogni modo, a dare aggiornamenti sulla faccenda è stato proprio il conduttore che, durante un'intervista rilasciata per Il Foglio, ha svelato come stiano le cose.