Palinsesti Real Time 2024 2025 | Ascanio Pacelli conduce The Golden Bachelor

(Di lunedì 16 settembre 2024) Warner Bros. Discovery ha ufficialmente presentato oggi, a Milano, idella stagione TV. Ecco i programmi previsti su, con l’ingresso nella squadra di Belen Rodriguez.: i programmi dell’autunnoAmore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno La seconda edizione del programma vede l’ingresso alla conduzione di Belén Rodríguez, al posto di Giulia De Lellis, pronta a mettere alla prova quattro coppie che stanno vivendo delle difficoltà. Spose in Affari Condotto da Lodovica Comello ed Enzo Miccio, Spose in Affari è in onda dallo scorso 28 agosto in prima serata. Il format utilizza la dinamiche dell’asta per la scelta dell’abito da sposa. Casa a Prima Vista Partita lo scorso 2 settembre, la nuova edizione di Casa a Prima Vista, in onda nell’access primealle 20.