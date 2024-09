Open Arms Zagrebelsky a La7 | Processo legittimo i magistrati hanno avuto il via libera del Parlamento Chi si lamenta studi la Costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Il video di Salvini sul? Mi ha lasciato perplesso, in particolare questa postura che non saprei bene se definire minacciosa o ridicola. I giudizi si daranno alla fine, però il rischio del ridicolo è qualcosa che ci dovrebbe sempre accompagnare nelle nostre manifestazioni pubbliche”. Così a In altre parole (La7) il presidente emerito della Corte Costituzionale, Gustavostronca il video-monologo di autodifesa di Matteo Salvini, imputato nelper sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il costituzionalista si sofferma su uno dei punti cruciali sbandierati dal leader della Lega e dalla destra di governo: la difesa dei confini italiani. “La questione dei confini – spiega– si scontra con la questione dei diritti umani.