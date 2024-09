Open Arms | Memoria Pm ' da Salvini reiterate illegittime e volontarie condotte' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Palermo, 16 set. (Adnkronos) - "E' indubbio che, sin da, almeno, il 14 agosto 2019, lee coscienti,dell'imputato" Matteo, "di diniego del POS (porto sicuro ndr), poste in essere nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di Ministro dell'Interno, hanno causalmente impedito ai 147 migranti della Opendi lasciare la nave soccorritrice. È stato solo ed esclusivamente l'indebito rifiuto di indicare il POS e del correlativo illecito diniego espresso dell'autorizzazione allo sbarco, a far sì che i migranti, dopo essere stati soccorsi in mare, sono stati costretti forzatamente a rimanere a bordo del natante per più giorni".