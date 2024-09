Meteo salgono le temperature e torna il caldo | ecco quando e dove

Leggi tutta la notizia su tvzap

il: le previsioni per settembre 2024. L'estate è finita definitivamente o no? Ormai da qualche giorno si è registrato un sensibile calo delle. Nonostante sia arrivato sull'Italia un fresco tipico autunnale, secondo le ultime previsioni, pare che un nuovo anticiclone tardivo e particolarmente intenso colpirà probabilmente il nostro Paese e iltornerà protagonista.succederà? ildopo il primo assaggio d'autunno Da circa una settimana, ilafricano che aveva invaso l'Italia per tutta l'estate è stato spazzato via da una circolazione ciclonica.