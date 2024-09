Mamma e figlia morte nel Piave presto ci dimenticheremo anche di questa tragedia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Jakub Stanislaw Golebiewski Rimango impietrito dinanzi la notizia del ritrovamento di madre eabbracciate nel fiume, un’altrache colpisce al cuore. Una madre che si toglie la vita insieme alla sua bambina di tre anni è un’immagine che, per quanto straziante, ormai non mi sorprende più. E questo è forse ciò che mi fa più paura: l’idea che tragedie simili siano diventate quasi normali, l’indifferenza che ci avvolge finché non esplode l’ennesimo dramma. In un mondo che continuamente si vanta di progresso e sviluppo, continuano a verificarsi tragedie che mostrano quanto poco ci siamo realmente evoluti nel prendersi cura del benessere psicologico delle persone. La lettera d’addio lasciata dalla madre, già trapelata nelle prime ore, ci raccontava un dolore personale.