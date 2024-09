Luca Salvadori morto i suoi avversari non correranno le prossime gare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

era un motociclista e youtuber,in un incidente durante una gara su strada valida per l'International Road Racing disputata a Frohburg, in Germania. Per onorarne la memoria, ihanno preso una decisione commovente e che fa loro onore.

Il Pistard Racing Team, per cui corre Filippo Rovelli, unico rivale rimasto ancora in corsa per il titolo, ha infatti deciso di non scendere in pista nelle dueconclusive del National Trophy 1000. In questo modo vincerà il campionatoche aveva già trionfato nelle prime quattrodella stagione ed era in testa alla classifica.