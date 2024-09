La Carrarese è imbattuta nelle case provvisorie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'importante soprattutto è avere rotto il ghiaccio, trovando la prima vittoria. Da qui in poi sarà sostanzialmente un anno indimenticabile, il primo in Serie B nella storia della, da onorare cercando intanto di fare bella figura, con l'obiettivo di salvarsi o quantomeno lottare fino alla fine. A Pisa. Intanto, appunto, il ghiaccio è stato rotto, sia in Coppa Italia che in campionato. E se in coppa dopo la vittoria 2-1 sul Catania è arrivata in seguito l'eliminazione "inevitabile" contro il Cagliari, la Serie B ha già regalato una vittoria, anche bella, di slancio, con il Sudtirol. In un calendario, peraltro, che fin qua ha dato allaquasi nessuna possibilità di disputare partite "in casa", visto che i giallazzurri si sono dovuto spostare provvisoriamente a Pisa per il campionato.