In campagna con la cospirazionista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Eh no, il titolo di quest’articolo potrebbe avervi ingannato, ma non stiamo parlando di una sta in compagnia di amici complottisti. No, il titolo fa riferimento a una figura che affianca Donald Trump da qualche tempo nella suaelettorale per le presidenziali: Laura Loomer. Il nome Laura Loomer non mi era nuovo quando l’ho visto per la prima volta affiancato a quello di Trump, e difatti me l’ero trovata davanti in più occasioni, sia quando ci siamo occupati di Project Veritas (antiabortisti e antivaccinisti) sia quando abbiamo trattato notizie che avevano come fonte Infowars di Alex Jones. Loomer difatti è un’attivista politica dell’estrema destra americana che in passato ha collaborato sia con Project Veritas che con Alex Jones.