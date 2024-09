Il San Domenichino ad Alice Cervia Premiato ’La coda delle lucertole’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Periodo d’oro per, scrittrice originaria di Nicola e castelnovese adottiva: l’autrice ha ottenuto un prestigioso traguardo con il suo primo romanzo breve, ’La, pubblicato da Augh Edizioni. L’opera è stata insignita del premio San– sezione Selezione (che si affianca al premio eccellenza e al ‘podio’), ottenendo un riconoscimento importante su oltre 300 candidati da tutta Italia e dall’estero, consegnatole a Marina di Massa durante la cerimonia che ha chiuso la 65ma edizione della rassegna. "Per me è una grande soddisfazione – spiega –, è il primo premio che vinco per questa opera, a cui tengo tantissimo ed è stato bello anche conoscere gli altri autori, sia di poesia che di narrativa: una bella occasione di scambio, una bellissima serata".