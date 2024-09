I terroristi non li faccio sbarcare! Open Arms Salvini ad alzo zero | come inchioda Toninelli e Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Su Matteoora pende una richiesta di condanna a sei anni. Il tutto nell'ambito del processo, per il quale è imputato a Palermo. Un processo dal sapore politico. E una richiesta di condanna che ha spinto la Lega a reagire, ricompattandosi attorno al leader nel mirino dei magistrati. In tal senso, l'appuntamento a Pontida del prossimo 6 ottobre sarà uno dei momenti-chiave., da par suo, replica alle accuse a testa altissima. Nella giornata di oggi, lunedì 16 settembre, un Consiglio federale straordinario del suo partito, in cui ha ringraziato gli alleati e il governo per il sostegno, parlando, appunto, di un processo politico e di un tentativo di comprimere la volontà degli italiani. Ma il vicepremier è tornato a farsi sentire anche in prima serata, dove era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, la trasmissione del lunedì sera su Rete 4.