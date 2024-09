Giannino ’La belva’ non molla Il Re dei brutti è ancora lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)Aluigi 59 anni, detto ‘Laè stato riconfermato presidente mondiale del Club dei. La sua ‘investitura’ ieri pomeriggio a Piobbico durante il Festival dei. Aluigi dopo 11 anni alla guida del Club era stato ‘spodestato’ nel 2022 dal compaesano Mirko Martinelli. Rieletto lo scorso anno è ora al suo 13° mandato. Di certo ieri a Piobbico non cerano tutti i 35.000 mila iscritti al Club, ma erano in tanti e tra questi diversi supporters giunti per l’occasione anche dal nord Italia. Proprio i votanti che sono arrivati da fuori paese possono aver fatto piegare l’ago della bilancia a favore di Aluigi, di certo più conosciuto degli altri per via dei suoi precedenti alla guida del Club. Al secondo posto si è classificato Giampiero Martinelli che ha assunto la carica di vice presidente e al terzo Massimiliano Martinelli.