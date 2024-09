Galimberti | Non bisogna ipervalutare i bambini da grandi non sapranno come rialzarsi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Certo che gli smartphone devono essere eliminati dalla scuola, ma non ci riusciranno, perché sarebbe una cosa imposta. E le cose imposte non riescono mai”. Il filosofo Umberto, a margine della sua lezione magistrale al Festival della Filosofia di Modena dedicato alla parola psiche e che si sviluppa anche nelle piazze di Carpi e di Sassuolo, torna sui temi della scuola. Secondo lui, il divieto non funzioneràsuccede a tutto ciò che s’ispira al proibizionismo. Resta il fatto, ha proseguito, in una battuta ai microfoni dell’Agenzia Dire, che “non si vede perché uno studente o una studentessa debba stare al telefono mentre l’insegnante sta spiegando”. L'articolo: “Non, danon” .