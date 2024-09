Formigli precisa | Non mi occupo del caso Trocchia-Giudice non mi riguarda Ma risponde a due domande

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Corrado, in riferimento all’articolo “Caro, parlaci dell’accusa di molestie sessuali a. Non esiste solo Acca Larenzia“, a firma di Luca Maurelli, pubblicato il 12 settembre 2024 sul sito web www.secoloditalia.it, chiede, ai sensi dell’art. 8 Legge Stampa, la pubblicazione del seguente testo di rettifica. “Nel testo sono riportate circostanze false e diffamatorie, siccome finalizzate a screditarmi, sotto il profilo professionale e personale. La vicenda giudiziaria che vede indagati, con richiesta di archiviazione opposta, Sarae Nellonon ha ad oggetto alcuno stupro, reato mai contestata loro, ma che viene più volte menzionato solo per aggravare un fatto che -stando a quel che si legge nell’articolo- mi avrebbe ‘to’ e che, invece, non miaffatto.