Export a luglio in lieve calo ma cresce rispetto al 2023

(Di lunedì 16 settembre 2024) A2024, l'registra unsu base mensile mentre mostra una sostenuta crescita su base annua. Lo afferma l'Istat registrando che le esportazioni sono diminuiteal mese scorso (-0,5%), a fronte di un aumento delle importazioni (+1,1%). Nel trimestre maggio-2024,ai tre mesi precedenti, l'si riduce del 2,8%, l'import dello 0,5%. Su base annua, l'registra invece una crescita del 6,8% in valore e del 4,3% in volume. L'incremento su base annua dell'è settorialmente e geograficamente diffuso; riguarda, infatti, tutti i settori, a eccezione di mezzi di trasporto e pelletteria, e tutti i maggiori paesi partner commerciali, a esclusione dell'Austria. La diminuzione su base mensile dell'è più contenuta per l'area Ue (-0,2%)a quella extra Ue (-0,7%).