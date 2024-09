Edilizia e recupero sostenibile | al via la call di Restructura 2024 che seleziona i migliori progetti di retrofit in Italia  

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 16 settembre 2024)prepara i contenuti dell’edizione. Un anno di svolta, per la fiera che, dopo 36 anni di storia, si vuole riaffermare come punto di riferimento innel settore della riqualificazione e ristrutturazione. Organizzata da GL events, la manifestazione – che si svolgerà dal 21 al 23 novembre negli spazi espositivi dell’OVAL Lingotto Fiere di Torino –presenta un programma e una platea di partner completamente rinnovati, oltreché un rafforzamento della proposta espositiva. In questo contesto, la4IDEAS (già sperimentata nell’edizione zero del 2023)porta sul palco direalizzati diin