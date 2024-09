David Neres il valore aggiunto del Napoli | impatto devastante in soli 32 minuti giocati 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2ha impiegato poco tempo per dimostrare il suoal. Nonostante non sia ancora al 100% della forma fisica, i numeri parlano chiaro: in tre partite, 32giocati e ben 3 assist decisivi. Contro il Bologna a Simeone, per il definitivo 3-0, contro il Parma ad Anguissa per il gol vittoria e infine, ieri per la rete Buongiorno. Il talento brasiliano, acquistato dal club partenopeo nella recente sessione di mercato dal Benfica, ha avuto unogni volta che è stato chiamato in causa, mostrando di possedere quella scintilla capace di accendere il gioco azzurro. Antonio Conte, da tecnico esperto qual è, sta gestendo con cura l’inserimento di. Pur concedendogli solo pochisul campo, il brasiliano ha già fatto la differenza, dimostrando una capacità innata di influire sulle sorti della partita.