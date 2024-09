Cosa fare oggi a Bologna | gli eventi di lunedì 16 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16- Con l’inizio della scuola, la vita quotidiana torna a prendere ufficialmente piede. Così come gli appuntamenti e gliin programmasotto le Due Torri. Vediamone insieme alcuni. Alle 18, in Salaborsa (Piazza Coperta) Alberto Mattioli parla del suo libro Destra maldestra. La spolitica culturale del governo Meloni con Giorgio Forni. Alle 18.30, Francesca Giannone presenta il suo libro Domani, alla Libreria Coop Ambasciatori. Sempre alle 18.30, in Salaborsa Simone Azzoni dialoga con nanou e Dorella, tra coreografia e suono, su spazi, tempi, ritmi e continue epifanie in Fuori dalla griglia. Alle 20.30, la Basilica di San Petronio ospita Memorare ’24, Danza e canto per la pace. Con i danzatori di Ccn/Aterballetto e la musica dell’Orchestra del Comunale, la Diocesi propone uno spettacolo che metta al centro il senso della spiritualità.