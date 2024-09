Chi è Jessica Morlacchi | età altezza peso figli fidanzato chirurgia estetica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), concorrente del Grande Fratello 2024, è una delle cantanti italiane che ha avuto grande fama in adolescenza grazie al gruppo Gazosa. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da bambina, grazie al padre, e a sette anni ha iniziato a prendere lezioni di basso e poi canto. Un futuro che per lei è chiaro fin dall’inizio e infatti ha un grande successo con il giovanissimo gruppo del Gazosa, scoperto dalla cantante e produttrice Caterina Caselli. Un anno dopo il gruppo ha partecipato a Sanremo nel 2001 e ha vinto il festival nella categoria nuove proposte con il brano Stai con me (Forever). Lo stesso anno i Gazosa hanno firmato uno dei tormentoni estivi più celebri del 2001, il singolo www.mipiacitu.