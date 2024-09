Chi è Javier Martinez del Grande Fratello? Fidanzata Uomini e Donne e Temptation Island

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 16 settembre 2024)è un nuovo concorrente del. Il pallavolista argentino è nato a Córdoba il 27 febbraio 1995. Attualmente gioca come attaccante per l’Avimecc Modica in Serie A3. Chi èdele carriera La sua carriera sportiva è iniziata nelle giovanili della Lube Banca Macerata nel 2010, e "Chi èdel" L'articolo Chi èdelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.