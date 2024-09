Auditorium è guerra per gli spazi Pochi eventi così lo sport incalza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Finito il Rossini Opera Festival, con le problematiche che si è portato dietro l’Scavolini (sedute scomode, due bagni per mille e passa persone ecc. ecc.), adesso cosa c’è nel futuro di questo impianto nel cuore della città? Il concerto-omaggio a Battiato venerdì, organizzato del moto club Benelli, la due giorni della Guardia di Finanza con concertone della banda. Quindi un giorno impegnato con l’arcidiocesi che teneva questa riunione gli anni scorsi all’hotel Flaminio. Poi da qui alla fine dell’ anno, su cento giorni davanti, il vecchio palas, oggiScavolini, non apre più le porte. Una situazione che sta creando nonmalumori soprattutto tra i dirigenti e non solo che operano nelloe non solo quello minore. C’è unain corso per avere palestre decenti dove allenarsi e una conseguente processione, con proteste, anche in Comune.