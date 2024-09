Atteggiamento giusto ora ripetiamoci col Carpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Non è il caso di farsi prendere da facili entusiasmi per una vittoria – seppure bella e convincente – sul campo del Sestri Levante, quantomeno fino a quando le indicazioni positive fornite in Liguria non si tradurranno in una serie di risultati utili consecutivi. In realtà però il valore del successo ottenuto allo stadio Sivori va ben oltre i tre punti che cancellano finalmente il disonorevole segno meno in classifica. Il tris rifilato ai rossoblù attraverso una prestazione incoraggiante sia nella fase di costruzione che in quella di non possesso infatti porta in dote tanta autostima ed energia positiva a un gruppo frustrato da un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.