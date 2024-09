A Napoli gli innovatori tecnologici globali riuniti per un futuro digitale più sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il 18 e 19 settembreospiterà la decima edizione del Fiware Global Summit, un evento di rilevanza internazionale nel settore delle tecnologie open source. Organizzato dalla Fiware Foundation in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech, la Casa delle Tecnologie Emergenti, il Comune die altri partner locali, il Summit si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare e riunirà oltre 400 partecipanti, 150 relatori e 40 Innovation Hubs provenienti da 12 paesi. L’evento si concentrerà sulle ultime innovazioni in tecnologie all’avanguardia come Intelligenza Artificiale (AI), Digital Twins, Cybersecurity e Data Spaces, con l’obiettivo di promuovere un. I partecipanti potranno approfondire temi relativi a Smart Cities, Smart Energy, Smart Industry, Smart Agrifood e Smart Water, con più di 50 casi d’uso presentati.