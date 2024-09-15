Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 15:30 (Di domenica 15 settembre 2024) NOT 15.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRADE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN PROVINCIA DI Roma RALLENTAMENTI SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI NEL TERRITORIO DI CAVE AL KM 10 CIRCA , ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO IN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN PROVINCIA DI VITERBO A RONCIGLIONE CODE SULLA PRINCIPALE VIA FARNESIANA TRA VICOLO FARNESIANO E PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI DIREZIJONE CORSO UMBERTO PRIMO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 13:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 28 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE NAVE ODIERNE DEI COLLEGAMENTI PONZA-FORMIA DELLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 12:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 28 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE ROMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI SEMPRE IN DIREZIONE ROMA: SONO POSSIBILI, QUINDI, RALLENTAMENTI; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, CON CODE TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE ROMA, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA VALDARNO E AREZZO; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI CON DEVIAZIONI SULLA TRATTA REGIONALE; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE ROMA: SONO POSSIBILI, QUINDI, RALLENTAMENTI. romadailynews
- Genova, ancora disagi a Marassi per la partita Genoa - Roma - Come in occasione di ogni incontro, anche in occasione di Genoa - Roma scatteranno divieti e modifiche della viabilità locale che comportano fastidi e problemi per i residenti. La partita inizia alle ... liguriaoggi
- Accordo sviluppo e coesione, martedì a Roma la firma con Meloni e De Luca - La firma, come reso noto da Palazzo Chigi, è fissata per martedì 17 settembre a Roma alle ore 10.00,... a cui sono legati i finanziamenti che riguardano il comparto della cultura, la viabilità dei ... napolitoday
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