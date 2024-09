Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024)DEL 15 SETTEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-FIRENZE LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA VALDARNO E AREZZO; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI CON DEVIAZIONI SULLA TRATTA REGIONALE; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCONE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA SULLA A24-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE: SONO POSSIBILI, QUINDI, RALLENTAMENTI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral