Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 11:30 (Di domenica 15 settembre 2024) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV Roma-FIRENZE LA CIRCOLazioNE È TORNATA REGOLARE IN DIREZIONE Roma, RALLENTATA IN PRECEDENZA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA VALDARNO E AREZZO; I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’ HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 30 MINUTI CON DEVIAZIONI SULLA TRATTA REGIONALE; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLazioNE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA SULLA A24 Roma-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE Roma: SONO POSSIBILI, QUINDI, RALLENTAMENTI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SAN GABRIELE COLLEDARA E ASSERGI IN DIREZIONE ROMA, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; E SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 09:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 8. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CURA DI ASTRAL, DI UN CAVALCAVIA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 27 SETTEMBRE. romadailynews
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