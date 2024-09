Sassuolo Ora prestazione importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) di Stefano FoglianiDove eravamo rimasti? Alla gara che doveva essere ‘svolta’ contro la Cremonese e invece ha detto che ildeve lavorare ancora parecchio per farsi largo e guadagnarsi i gradi di ‘big’ che gli riconoscono i pronostici di inizio stagioni. Per capire di che pasta sono fatti i neroverdi, allora, niente di meglio che una sfida alla neopromossa Carrarese che aspetta ilal varco. Neopromossa la squadra di Calabro, neoretrocessa quella di Grosso: due soli punti a dividere l’una e l’altra, a suggerire che ilnon può né deve sbagliare, e a suggerre che oggi in Toscana mica si passeggia. Lo sa bene Fabio Grosso, tecnico di unche cerca se stesso e ha lavorato, spiega l’allenatore neroverde "soprattutto per essere pronto".