Roma De Rossi | Troppi errori tecnici e superficialità

(Di domenica 15 settembre 2024) “Abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo ci siamo abbassati troppo e abbiamo smesso di ripartire. Quando succede questo bisogna almeno essere bravi a ripartire e a tenere il pallone. Qualche palla persa in uscita ci può stare, ma ci sono statie qualchedi troppo che ha dato fiducia agli avversari. Era la partita che volevamo fare, siamo riusciti a muoverli. Abbiamo giocato spesso sui nostri attaccanti. Nella ripresa abbiamo avuto delle occasioni per fare gol, anche quelle fanno la differenza in questi stadi. Le partite bisogna chiuderle, non capisco perché nel secondo tempo abbiamo fatto cose diverse rispetto al primo“. A dirlo è l’allenatore della, Daniele De, ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 1-1 contro il Genoa. “Penso che la squadra debba lottare per la Champions League, è quello il nostro obiettivo.