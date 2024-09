Messi-show al rientro dall’infortunio doppietta e assist Video

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Aveva subito un infortunio nella finale di Copa America tra Argentina e Colombia; la foto delle sue lacrime in panchina era diventata virale. Leo, però, è riuscito a tornare in campo proprio questa notte con l’Inter Miami, vincendo 3-1 contro il Philadelphia. A Miami ènella vittoria per 3-1 Autore di unae di un(per Luis Suarez), ha vinto il premio come miglior giocatore del match. Ora è a quota 840 reti. Le marca a su compañero el pase a Suarez. Ve que el lateral cierra y lo gambetea hacia fuera porque sabe que no hay nadie. Define de derecha. Sabe y entiende todo. Es la rutina de lo extraordinario. Lionel. pic.twitter.com/YSI86fxiEU — VarskySports (@VarskySports) September 15, 2024 Un espléndido Leo #permitió al @InterMiamiCF llevarse el triunfo ante el Philadelphia Union al anotar dos goles y asistir uno más.