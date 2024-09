Materassi bruciati e detenuti barricati in stanza è caos a Casal del Marmo VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Rivolta in corso nel carcere minorile didel, a Roma. Alcuni ospiti, circa 18 persone, hanno dato alle fiamme ie si sonoall'interno di una. Sul posto i carabinieri, che hanno cinturato l'istituto, e la polizia con il Reparto Mobile pronto a entrare nel penitenziario minorile. Presenti anche 118 e i vigili del fuoco. Una squadra antisommossa della polizia penitenziari ha fatto accesso nei locali occupati del carcere minorile didel, a Roma. E' in corso lo sgombero. La situazione è sotto controllo e non sono segnalate criticità.