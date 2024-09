Marchegiani | Meret? È il portiere italiano con la miglior tecnica di parata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Al termine di Cagliari-Napoli, finita con un poker azzurro siglato da Lukaku, Kvara, Boongiorno e Di Lorenzo, nel salotto di Sky si discute sulla partita Caressa rilancia: «Il 4-0 non rispecchia l’andamento della partita» Bergomi precisa: «Non è stato tutto rose e fiori. Sa soffrire, sa stare in partita, Ricordiamoci dopo il Verona. In tre partite, piano piano, con difficoltò, adesso si vede una squadra» La rivincita diIl discorso passa a, che questa sera ha indubbiamente messo al sicuro il risultato del Napoli. E: «È stato investito tanto, probabilmente non è stato sempre messo nelle condizioni di poter crescere dal punto di vista dell’autostima e sicurezza, prima con Ospina poi anche con Gollini.mente, comediè ile in Italia, secondo me.