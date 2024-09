Maggioranza con concordato anche ravvedimento per 2018-23

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) I contribuenti che entro il 31 ottobre aderiranno alpreventivo biennale previsto per il 2024-25 potranno accedere ad unspecialeper gli anni pregressi, dalal 2023. E' quanto prevede un emendamento dial dl omnibus firmato da Fausto Orsomarso (FdI), Massimo Garavaglia (Lega) e Dario Damiani (FI). Ilpermette di pagare un'imposta sostitutiva parametrata al punteggio di affidabilità fiscale, permettendo in questo modo a chi sceglie ildi affrancarsi dalla possibilità di controlliper gli anni precedenti al nuovo regime. Vengono allo stesso tempo stabilite sanzioni più penalizzanti per chi invece non aderisce o decade dal