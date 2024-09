Leo sulla manovra | Cento euro alle famiglie entro la fine dell’anno Anticipiamo il bonus Befana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) L’anticipazioneprossimaarriva da vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo: «Per la classe media le tasse sono troppo alte, stiamo valutando di anticipare e rafforzare l’aiuto da 100previsto per l’Epifania», dice l’esponente di Fratelli d’Italia. «Siamo consapevoli che la classe media ha un livello di tassazione troppo alto, perché chi guadagna fino a 50milal’anno non può certo considerarsi ‘ricco’. Abbassare le tasse al ceto medio è necessario, ma lo si deve fare con risorse da individuare», spiega Leo nell’intervista rilasciata al giornalista del quotidiano romano Andrea Bassi. LEGGI ANCHE Irpef e sgravi sui redditi dai 35 ai 50mila. Leo: "Ecco il piano per aiutare il ceto medio che si sta impoverendo" L'intervista. Leo e la rivoluzione fiscale: "Vantaggi per tutti, arriveremo alla Flat tax.