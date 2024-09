Il Papa vicino a famiglie ostaggi israeliani ' basta guerra'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilricorda all'Angelus la vicenda orribile dei seitrovati morti dall'esercito durante l'irruzione in un tunnel di Hamas,a Rafah. E, nel lanciare l'ennesimo appello per la fine delle ostilitĂ a Gaza, e non solo, esprime la sua vicinanza a tutte ledegliin mano ad Hamas dal 7 ottobre, dei quali chiede il rilascio. "Penso a Hersh Goldberg-Polin, trovato morto a inizio settembre, insieme ad altri cinque, a Gaza - dice Francesco -. Nel novembre dell'anno scorso, avevo incontrato la madre, Rachel, che mi ha colpito per la sua umanitĂ . L'accompagno in questo momento". "Prego per le vittime e continuo ad esserea tutte ledegli- prosegue -. Cessi il conflitto in Palestina e Israele! Cessino le violenze, cessino gli odi! Si rilascino gli, continuino i negoziati e si trovino soluzioni di pace".