Il castello dimenticato | la Rai lancia un Sos per i ruderi di Moneta

(Di domenica 15 settembre 2024) Carrara, 15 settembre 2024 – Si parlerà deldi, questa mattina su Rai1, intorno alle 8,30, nella rubrica “Che bellezza” del programma ‘Uno Mattina’. Una pillola di pochi minuti ma che riaccende i riflettori sule in preda all’abbandono, quel maniero che per secoli è stato a guardia della valle del Carrione e, coldi Avenza, costituiva il sistema difensivo della città. “Ci hanno trovato loro sui social e ci hanno contattato – spiega Luigi Giovannelli, presidente dell’associazione ‘Salviamo ildi’ che da decenni si batte per il recupero del maniero – sono rimasti colpiti dalla sua storia, dal toponimo e dal panorama con lo sfondo delle Apuane, dalle immagini realizzate dal nostro operatore Michael Bertola”.