Europei sempre più tinti d’azzurro Balsamo d’argento Oggi tocca a Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Argento con l’ex iridata Elisanella prova femminile vinta in volata dalla favorita olandese Lorena Wiebes, perfetta nell’anticipare il trenino delle azzurre, l’Italiava a caccia del titolo europeo con gli uomini. Ha un buon motivo per farlo: si chiama Jonathane su un percorso come quello del Limburgo può confermarsi uno dei più forti velocisti al mondo. Arriva da cinque vittorie in meno di un mese ed è scortato da una Nazionale modellata su di lui: dai belgi Philipsen e Merlier all’olandese Kooij fino al danese Pedersen, suo compagno di club, la concorrenza non gli manca, ma le chances di batterla sono alte. "Non male quella maglia bianca e blu con le stelline", è il pensiero del gigante friulano, che potrebbe rilanciare la tradizione azzurra in questa prova dopo le quattro vittorie in fila nell’era del ct Cassani.