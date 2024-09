Da Tom e Jerry ad Alf | i finali più sconvolgenti delle serie della nostra infanzia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) E ancora David Gnomo amico mio, I Dinosauri, La casa nella prateria e Pappa e Ciccia: itelevisivi che hanno traumatizzato i nostri ricordi. Pupazzoni animatronici, sitcom pullulanti di marmocchi e gli immancabili cartoni animati di Bim Bum Bam. Ogni ex bambino aveva un programma televisivo del cuore. Alcuni di noi, infatti, tornano a guardare quelleper risvegliare un po' di nostalgia e rivivere quelle sensazioni magiche del passato. Ma ci sono stati momenti in cui gli show per i più piccioli hanno preso una piega straziante. Spesso gli episodi più cupi erano, proprio, quelli che segnavano la fine. Se eri un ragazzino negli anni '80, allora ti ricorderai di Alf. L'alieno domestico ghiotto di gattini. Tutti lo adoravano, tranne il