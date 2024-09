Carlos Augusto il jolly dell’Inter | contro il Monza previsto secondo ruolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)dovrebbe essere schierato da Simone Inzaghi nella posizione di braccetto sinistro in occasione di-Inter. FATTORE IMPORTANTE –rappresenta unindiscutibile per il tecnicoSimone Inzaghi. Il calciatore brasiliano, acquistato dalnella scorsa estate per sostituire Robin Gosens, ha sin da subito mostrato al tecnico piacentino di poter essere impiegato alternativamente, e senza differenze sostanziali, nelle due posizioni di braccetto mancino ed esterno sinistro. Il classe 1999 è stato un fattore importante negli equilibri interni al club nerazzurro della scorsa stagione. L’inizio di questa annata sta mostrando una situazione immutata dal punto di vista della rilevanza del calciatore brasiliano nello scacchiere tattico di Inzaghi.